Россияне назвали главную причину разводов

В России наиболее частой причиной развода становится бедность (33%), на втором месте взаимное недопонимание (15%) и третью строчку занял вариант измена (14%). Такие результаты показал опрос, опубликованный на сайте ВЦИОМа.

В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Им предлагалось ответить на открытый вопрос, выбрав до трёх вариантов. Среди прочих причин, которые вынуждают семейные пары подать на развод, респонденты отмечали бытовые проблемы, алкоголизм, наркоманию, несовместимость характеров, неуважение друг к другу и жилищный вопрос. Согласно исследованию, 624 жителя России считают, что развестись можно всегда, 144 человека выступают за сохранение брака любой ценой, большинство — 912 респондентов — уверены, что всё зависит от конкретной ситуации.

Также респондентам предлагалось ответить на вопрос, могут ли супруги иметь сексуальную связь на стороне. 53 процента россиян считают, что это всегда предосудительно, 15 процентов выбрали вариант "предосудительно только в некоторых случаях", а 10 процентов не видят в этом ничего достойного осуждения.