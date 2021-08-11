"Роскосмос" потребует восстановить памятник Гагарину, который выбросили на пляж на Сахалине

"Роскосмос" обратится к сахалинским властям из-за ситуации со сносом памятника Юрию Гагарину. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Насчёт "Юра, мы всё уронили" оставлю на совести малограмотного блогера, но то, что сделали с памятником Гагарина... Надо разобраться. "Роскосмос" сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и с требованием восстановить памятник", — написал он в своём телеграм-канале.