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"Роскосмос" потребует восстановить памятник Гагарину, который выбросили на пляж на Сахалине

Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо разобраться в ситуации, и с этой просьбой госкорпорация обратится к местным властям.

11 августа, 12:35
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CSY-NDmJEBQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / glubinka_rosii</a></p>

Фото © Instagram / glubinka_rosii

"Роскосмос" обратится к сахалинским властям из-за ситуации со сносом памятника Юрию Гагарину. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Насчёт "Юра, мы всё уронили" оставлю на совести малограмотного блогера, но то, что сделали с памятником Гагарина... Надо разобраться. "Роскосмос" сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и с требованием восстановить памятник", написал он в своём телеграм-канале.

Рогозин поблагодарил синхронисток за выступление на Олимпиаде в честь Гагарина

Рогозин поблагодарил синхронисток за выступление на Олимпиаде в честь Гагарина

Напомним, в Невельске на Сахалине обнаружили на берегу реки разрушенный памятник Юрию Гагарину. Местных жителей эта новость очень расстроила, так как монумент располагался на въезде в город и водители любили притормозить там ради фото с первым космонавтом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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