"Роскосмос" потребует восстановить памятник Гагарину, который выбросили на пляж на Сахалине
Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо разобраться в ситуации, и с этой просьбой госкорпорация обратится к местным властям.
Фото © Instagram / glubinka_rosii
"Роскосмос" обратится к сахалинским властям из-за ситуации со сносом памятника Юрию Гагарину. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Насчёт "Юра, мы всё уронили" оставлю на совести малограмотного блогера, но то, что сделали с памятником Гагарина... Надо разобраться. "Роскосмос" сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и с требованием восстановить памятник", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, в Невельске на Сахалине обнаружили на берегу реки разрушенный памятник Юрию Гагарину. Местных жителей эта новость очень расстроила, так как монумент располагался на въезде в город и водители любили притормозить там ради фото с первым космонавтом.
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