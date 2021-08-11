Экспертиза доказала, что сёстры Хачатурян убили отца из-за жестокого обращения
Согласно выводам специалистов, поведение главы семейства сформировало у дочерей стрессовое расстройство и страх перед ним, что и привело к трагедии.
Ангелина и Крестина Хачатурян со своими адвокатами
Специалисты института имени В.П. Сербского установили, что сёстры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян решились на убийство своего отца Михаила летом 2018 года из-за его жестокого обращения с ними. Об этом Лайфу рассказали адвокаты девушек.
В ходе ряда проверок подтвердились все те факты, которые были выявлены и обозначены ранее. Специалисты института имени Сербского провели психолого-психиатрические и медицинские экспертизы и отметили, что отец сестёр Хачатурян жестоко обращался со своими детьми и подвергал их насилию, в результате чего у них сформировалось стрессовое расстройство и страх перед родителем.
"Экспертизы установили, что Михаил Хачатурян совершал в отношении девушек различные преступления, которые привели к образованию расстройств у девушек, посттравматическому стрессовому расстройству в том числе. Эксперты сделали вывод о том, что действиями Михаила Хачатуряна был причинён тяжкий вред здоровью", — рассказал адвокат Алексей Липцер.
Вместе с тем адвокат потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили заявил в беседе с Лайфом о намерении оспаривать результаты экспертизы. Он планирует обратиться к судмедэкспертам, которые дадут оценку обоснованности выводов специалистов института имени Сербского.
"Они назначили те же экспертизы, которые уже были проведены в рамках уголовного дела в отношении сестёр. Фактически все экспертизы просто продублировали. Будем оспаривать экспертизы, лицензии будем делать на них", — сказал Чугуашвили.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — обвиняются в убийстве своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком. Лайф публиковал аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы над отцом и видео их первого допроса, приводил заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.
Приговор девушкам должен вынести суд присяжных, однако уже несколько раз по разным причинам отбор коллегии откладывался. Кроме того, ранее Мосгорсуд вернул в Генпрокуратуру дело сестёр.
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