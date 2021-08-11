Экспертиза доказала, что сёстры Хачатурян убили отца из-за жестокого обращения

Специалисты института имени В.П. Сербского установили, что сёстры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян решились на убийство своего отца Михаила летом 2018 года из-за его жестокого обращения с ними. Об этом Лайфу рассказали адвокаты девушек.

В ходе ряда проверок подтвердились все те факты, которые были выявлены и обозначены ранее. Специалисты института имени Сербского провели психолого-психиатрические и медицинские экспертизы и отметили, что отец сестёр Хачатурян жестоко обращался со своими детьми и подвергал их насилию, в результате чего у них сформировалось стрессовое расстройство и страх перед родителем.

"Экспертизы установили, что Михаил Хачатурян совершал в отношении девушек различные преступления, которые привели к образованию расстройств у девушек, посттравматическому стрессовому расстройству в том числе. Эксперты сделали вывод о том, что действиями Михаила Хачатуряна был причинён тяжкий вред здоровью", — рассказал адвокат Алексей Липцер.

Вместе с тем адвокат потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили заявил в беседе с Лайфом о намерении оспаривать результаты экспертизы. Он планирует обратиться к судмедэкспертам, которые дадут оценку обоснованности выводов специалистов института имени Сербского.

"Они назначили те же экспертизы, которые уже были проведены в рамках уголовного дела в отношении сестёр. Фактически все экспертизы просто продублировали. Будем оспаривать экспертизы, лицензии будем делать на них", — сказал Чугуашвили.