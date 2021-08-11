Португальский комментатор назвал "Спартак" слабой командой
Ранее красно-белые дважды уступили "Бенфике" и вылетели из Лиги чемпионов. Однако выступления в еврокубках на этом не заканчиваются.
Фото © ФК "Спартак"
Португальский комментатор Фернанду Мендеш назвал московский "Спартак" слабой командой после того, как столичный клуб уступил "Бенфике" во втором матче квалификации Лиги чемпионов.
"При всём уважении "Бенфика" играла со слабой командой. Все это увидели. Это слабая команда. В португальском футболе она боролась бы за середину таблицы. "Бенфика" заслуженно прошла дальше", — подчеркнул Мендеш в эфире португальского канала CM.
Ранее Лайф сообщал, что московский "Спартак" дважды уступил португальской "Бенфике" и вылетел из Лиги чемпионов. При этом красно-белые продолжат выступать в еврокубках.
Комментариев: 0