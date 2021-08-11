Португальский комментатор назвал "Спартак" слабой командой

Португальский комментатор Фернанду Мендеш назвал московский "Спартак" слабой командой после того, как столичный клуб уступил "Бенфике" во втором матче квалификации Лиги чемпионов.

"При всём уважении "Бенфика" играла со слабой командой. Все это увидели. Это слабая команда. В португальском футболе она боролась бы за середину таблицы. "Бенфика" заслуженно прошла дальше", — подчеркнул Мендеш в эфире португальского канала CM.