Жар-птица Жаришка стала талисманом чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

Жар-птица Жаришка стала официальным талисманом чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который пройдёт в Москве. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

"Жаришка вдохновлена славянским фольклором и воплощает как традиционные черты жар-птицы, так и напор и энергетику пляжного футбола. Идея выбрать это мифическое животное родилась благодаря превосходному дизайну красно-жёлтой жар-птицы, появившейся на потрясающем официальном постере и официальной эмблеме турнира. Жаришка станет первым официальным талисманом в истории крупнейшего чемпионата по пляжному футболу", — говорится в сообщении.

При этом талисман не только будет приветствовать гостей во время матчей, но и отправится в детские лагеря, а также примет участие в различных рекламных мероприятиях и кампаниях.