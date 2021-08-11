Жар-птица Жаришка стала талисманом чемпионата мира по пляжному футболу в Москве
Напомним, в турнире, который пройдёт с 19 по 29 августа в "Лужниках", примут участие 16 лучших команд планеты.
Фото © FIFA
Жар-птица Жаришка стала официальным талисманом чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который пройдёт в Москве. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.
"Жаришка вдохновлена славянским фольклором и воплощает как традиционные черты жар-птицы, так и напор и энергетику пляжного футбола. Идея выбрать это мифическое животное родилась благодаря превосходному дизайну красно-жёлтой жар-птицы, появившейся на потрясающем официальном постере и официальной эмблеме турнира. Жаришка станет первым официальным талисманом в истории крупнейшего чемпионата по пляжному футболу", — говорится в сообщении.
При этом талисман не только будет приветствовать гостей во время матчей, но и отправится в детские лагеря, а также примет участие в различных рекламных мероприятиях и кампаниях.
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Напомним, турнир состоится с 19 по 29 августа в столичных "Лужниках". Участие в нём примут 16 лучших команд планеты. Сборная России встретится с командами Японии, Парагвая и США.
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