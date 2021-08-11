Вернуться за золотом: Что будет с карьерой сестёр Авериных после скандала на Олимпиаде в Токио Сами спортсменки, кажется, готовы дать бой в Париже через три года, однако на пятки им наступают молодые и дерзкие звёздочки 11 августа, 11:03 Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Сёстры Дина и Арина Аверины по праву стали одними из главных героинь прошедших Олимпийских игр в Токио. По крайней мере, наши сердца они точно завоевали. Всё из-за чудовищного решения судей, которые оставили нас без золота в художественной гимнастике впервые за 25 лет. Продолжать карьеру после такого вряд ли захочется.

Олимпийский скандал

Чемпионкой же стала Линой Ашрам из Израиля. Безусловно, она сделала всё, что могла, и взяла золото. Хотя то, как она уронила ленту, наверняка многие запомнят надолго. Тем не менее судьи посчитали, что и с такой ошибкой можно стать олимпийской чемпионкой. А вот Дину Аверину оставили на второй строчке. Сама она не стеснялась говорить, что золото у неё забрали именно судьи.

Тогда-то и пошли первые слухи и заявления о том, что карьера может быть закончена. В особенности это касалось Арины Авериной, которую судьи и вовсе оставили без медалей на Играх в Токио.

— Сразу после финала я спросила у неё (Арины Авериной. — Прим. Лайфа): останешься, чтобы всё же прийти к своей мечте? Она ответила нет, но, наверное, сделала это на эмоциях. Мне всё-таки кажется, что она останется, — заявила журналистам Дина Аверина.

Впрочем, казалось, что и Дина немножко, но всё-таки лукавит. Каким бы она не была борцом и бойцом, в подобной ситуации очень сложно не опустить руки. Ведь ты сделал всё, что мог, а заслуженную награду дают другому. Да ещё и прямо на твоих глазах.

Уже после приезда в Москву ситуация стала гораздо яснее. В эфире Первого канала наши прекрасные спортсменки заявили, что хотят и готовы продолжать и намерены показать себя в Париже на Олимпиаде 2024 года.

— После того как вчера нас встречали с флагом, с гимном, пришло очень много болельщиков, которые на самом деле нас поддерживали и каждый раз писали после выступления и отправляли видео со словами поддержки, даже стихи писали. Конечно, после этого хочется дальше продолжать и радовать людей, не опускать руки, а идти только вперёд. Все только и ждут, чтобы мы взяли реванш и поехали в Париж, а желание появилось, — заявила Дина Аверина.

Спорт для юных

Впрочем, дело не только в мотивации и желании сестёр Авериных. Важным для художественной гимнастики моментом является и возраст спортсменок. Сёстрам-чемпионкам уже по 22 года. Именно "уже", ибо зачастую здесь правят бал гимнастки немногим моложе. Взглянем на любопытную статистику.

Чемпионкой Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро стала Маргарита Мамун, и ей тогда было 20 лет. Яна Кудрявцева заняла второе место, будучи 18-летней спортсменкой. Сразу после этого они обе завершили карьеру. Королевой Игр 2012 года в Лондоне и 2008 года в Пекине стала Евгения Канаева. Золотые медали она брала в возрасте 18 и 22 лет. Разумеется, после Лондона наша двукратная чемпионка карьеру закончила.

К слову, Линой Ашрам является ровесницей сестёр Авериных — ей тоже 22 года. Наверняка, она через некоторое время объявит о том, что уходит из большого спорта. Безусловно, бывают и другие примеры: наша гимнастка Анастасия Максимова выступала в командном многоборье на этой Олимпиаде в возрасте 30 лет. В Париже сёстрам Авериным будет 25 лет. Возраст, как бы это странно ни звучало, достаточно солидный.

По сути, художественная гимнастика идёт в ногу с женским фигурным катанием. Максимально красивые и яркие виды спорта, где из года в год на верхние строчки взбираются всё более молодые спортсменки. Вдуматься только, чемпионке мира этого года Анне Щербаковой только 17 лет. И не факт, что она продолжит выступать после Олимпиады в Пекине 2022 года.

Новое поколение

Как бы там ни решали судьи, а Россия остаётся центром мировой художественной гимнастики, и отнять у нас этот статус пока не может никто. Даже отсутствие золота Олимпийских игр не изменит привычного положения дел. Естественно, что влияет это и на сменяемость поколений в нашей стране. Опять-таки, как и в фигурном катании.

Главной звёздочкой отечественной и мировой художественной гимнастики в ближайшие годы может стать Лала Крамаренко. Дочь известного футбольного голкипера и биатлонистки прекрасно знает, что такое побеждать. Именно она взяла сразу три золотые медали на первом чемпионате мира среди юниорок. Кроме того, и на взрослом уровне Крамаренко уже успела себя показать, завоевав серебро в многоборье на чемпионатах России 2020 и 2021 года. Позади неё, кстати, оставалась Дина Аверина.

Лала Крамаренко. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Не стоит сбрасывать со счетов и Дарью Сергаеву, которая была чемпионкой России 2020 года в упражнениях с обручем. Два золота она брала и на первом юниорском чемпионате мира 2019 года. Явно останавливаться на этом она не собирается и в ближайшие три года попытается выйти на качественно новый уровень.

"Я была бы счастлива, если бы Арина и Дина остались"

Естественно, огромное значение в этом вопросе имеет позиция главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой. В интервью РИА "Новости" она рассказала, продолжат ли сёстры Аверины карьеру после Олимпиады.

— Я сделала такой вывод: Арина собирается продолжать, потому что у неё нет никаких проблем со здоровьем, слава богу. А Дина будет советоваться со своим врачом, который ведёт её уже несколько лет, благодаря которому она идёт от чемпионата мира к чемпионату мира, от Кубка мира к Кубку мира, вот дошла до Олимпиады. Но это также стало возможным и благодаря её железобетонному характеру. В общем, с травмой справляется, — отметила Винер-Усманова.

Конечно, теперь очень хочется дать шанс нашим прекрасным гимнасткам взять долгожданное и такое притягательное олимпийское золото. И естественно, что в ближайшие три года сбавлять обороты Дина и Арина Аверины не хотят. Впереди, к слову, чемпионат мира, который может расставить все точки над i в данном вопросе.

Как бы ни сложилось дальше, а Дина и Арина Аверины — чемпионки наших сердец. Решение судей пусть останется именно на совести судей. Признайтесь честно: ещё не раз увидеть, как зажигают Дина и Арина, вы очень бы хотели. Впрочем, если они и закончат карьеру, то встречать подобное решение стоит лишь с хорошими эмоциями, ведь примут они его уже в статусе настоящих легенд. А новое поколение, мы не сомневаемся, сможет нас обрадовать!

Авторы Шамиль Гаджиев