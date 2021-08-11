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Океанолог оценил масштабы разлива нефтепродуктов под Новороссийском

По мнению эксперта, в настоящее время экологии региона не угрожает опасность, а пятно может исчезнуть уже завтра или даже сегодня.

11 августа, 12:03

Фото © Shutterstock

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии РАН Андрей Костяной оценил масштабы разлива нефти у Новороссийска. В беседе с "Газетой.ru" учёный отметил, что для Чёрного моря это достаточно большой разлив.

"В среднем для этого района — от Крыма до Джубги, в районе Новороссийска, нефтяные пятна, которые мы обычно наблюдаем, имеют площадь 1 км2. В основном они связаны с судоходством, когда суда производят технологические сбросы нефтепродуктов. Поэтому для Чёрного моря это достаточно большой разлив", — объяснил Костяной.

Однако, по его мнению, региону не угрожает опасность — ветер относит пятно от берега. Океанолог объяснил также, что лёгкие фракции нефти довольно быстро испаряются, а более тяжёлые уходят под воду. Он предположил, что уже на следующем снимке из космоса сегодня или завтра пятна не будет.

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Напомним, в начале августа под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Инцидент случился при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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