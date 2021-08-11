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Роскомнадзор разблокировал DeviantArt после удаления запрещённого контента

В ведомстве с 2019 года требовали от администрации ресурса удалить материалы, которые содержат детскую порнографию, информацию о суицидах и наркотиках.

11 августа, 11:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Роскомнадзор разблокировал ресурс DeviantArt, который по требованию ведомства удалил запрещённый контент.

"11 августа Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt. Администрация ресурса удалила размещённый на сайте запрещённый контент", — говорится в сообщении РКН.

Эксперты ведомства провели проверку, которая подтвердила, что запрещённой информации на DeviantArt больше нет. В связи с этим блокировка была снята и доступ к ресурсу на территории России восстановлен.

Напомним, Роскомнадзор 3 августа заблокировал доступ к ресурсу DeviantArt, так как сайт неоднократно игнорировал требования регулятора удалить запрещённые материалы. В ведомстве с 2019 года требовали от администрации ресурса удалить контент, который содержит детскую порнографию, суицидальные и пронаркотические материалы. В адрес онлайн-галереи было направлено 145 писем.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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