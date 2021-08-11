Роскомнадзор разблокировал DeviantArt после удаления запрещённого контента

Роскомнадзор разблокировал ресурс DeviantArt, который по требованию ведомства удалил запрещённый контент.

"11 августа Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt. Администрация ресурса удалила размещённый на сайте запрещённый контент", — говорится в сообщении РКН.

Эксперты ведомства провели проверку, которая подтвердила, что запрещённой информации на DeviantArt больше нет. В связи с этим блокировка была снята и доступ к ресурсу на территории России восстановлен.