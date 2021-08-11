Сотрудник полиции из Городищенского района Волгоградской области сам оказался подозреваемым после обращения 61-летней местной жительницы. По данным источника Лайфа, женщина заявила, что кто-то порезал шины на её авто. По кадрам с камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, что злоумышленником был подполковник МВД.

По словам источника, ранее серьёзных конфликтов между соседями не было, однако в начале мая они поругались, когда женщина заступилась за пожилую соседку. Дело в том, что мужчина постоянно жёг костры на участке, дым шёл в сторону соседей, что их не устраивало. Была словесная перепалка, и всё вроде забылось, но только не для него. Хотя сам подозреваемый отрицает свою причастность к содеянному, проведена проверка материалов, которые направлены в Следственный комитет.