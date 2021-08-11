Мститель в погонах: Подполковник МВД порезал шины соседке по даче из-за давней ссоры
Его конфликт с соседями вспыхнул из-за того, что мужчина часто жёг костры на участке, дым от которых раздражал соседей.
Злопамятный доцент академии МВД порезал шины соседке по дачному участку из-за давней ссоры. Видео © LIFE
Сотрудник полиции из Городищенского района Волгоградской области сам оказался подозреваемым после обращения 61-летней местной жительницы. По данным источника Лайфа, женщина заявила, что кто-то порезал шины на её авто. По кадрам с камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, что злоумышленником был подполковник МВД.
Подозреваемый — доцент кафедры трасологии и баллистики УНК ЭКД (Учебно-научный комплекс экспертно-криминалистической деятельности) Волгоградской академии МВД России, подполковник полиции Владимир Ч. На видео заметно, как мужчина подходит к авто и совершает некие манипуляции у колёс.
По словам источника, ранее серьёзных конфликтов между соседями не было, однако в начале мая они поругались, когда женщина заступилась за пожилую соседку. Дело в том, что мужчина постоянно жёг костры на участке, дым шёл в сторону соседей, что их не устраивало. Была словесная перепалка, и всё вроде забылось, но только не для него. Хотя сам подозреваемый отрицает свою причастность к содеянному, проведена проверка материалов, которые направлены в Следственный комитет.
А ранее Лайф рассказывал, как на базе отдыха в Московской области мужчина поссорился со знакомыми и открыл по ним стрельбу из травматического оружия. После инцидента двое участников обратились в больницу. А третьего участника драки задержала полиция. Им оказался 47-летний москвич.
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