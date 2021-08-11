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Умерла актриса из сериала "Великолепный век" Сабина Тозия

Звезда планировала сняться в новом сезоне саги "Мафия не может править миром".

11 августа, 11:23
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<p>Кадр из фильма "Великолепный век"</p>

Кадр из фильма "Великолепный век"

Сабина Тозия, известная своим участием в историческом сериале "Великолепный век", скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщила в своём Instagram её коллега по съёмочной площадке Мерьем Узерли, которая исполняла в сериале роль Хюррем-султан.

"Вместе мы снялись в трёх удивительных проектах: "Великолепный век", "Материнская рана", "Мафия не может править миром". Вчера ты умерла. Моё сердце разбито", — написала Узерли.

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Причину смерти своей коллеги Мерьем Узерли не сообщила, однако в начале 2021 года у актрисы обнаружили опухоль головного мозга, что и могло привести к трагедии. Тозия планировала сняться в новом сезоне сериала "Мафия не может править миром".

Ранее Лайф сообщал о смерти актрисы из "Гарри Поттера", которая сыграла роль Нарциссы Малфой. Причиной стала онкология, актрисе было всего 52.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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