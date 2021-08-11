Умерла актриса из сериала "Великолепный век" Сабина Тозия

Сабина Тозия, известная своим участием в историческом сериале "Великолепный век", скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщила в своём Instagram её коллега по съёмочной площадке Мерьем Узерли, которая исполняла в сериале роль Хюррем-султан.

"Вместе мы снялись в трёх удивительных проектах: "Великолепный век", "Материнская рана", "Мафия не может править миром". Вчера ты умерла. Моё сердце разбито", — написала Узерли.

Причину смерти своей коллеги Мерьем Узерли не сообщила, однако в начале 2021 года у актрисы обнаружили опухоль головного мозга, что и могло привести к трагедии. Тозия планировала сняться в новом сезоне сериала "Мафия не может править миром".