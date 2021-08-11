Жириновский пожалуется президенту Азербайджана на оскорбившего россиян дипломата

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен обратиться к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой возбудить уголовное дело по факту высказываний дипломата, экс-посла Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияра Вагабзаде. Поводом стал размещённый в Интернете ролик, на котором дипломат оскорбительно высказывается в адрес Жириновского и всех россиян, в том числе с использованием сравнений с "ослами" и "свиньями".

"Направим письмо главе республики с требованием на месте возбудить уголовное дело. Потому что это все оскорбления... Это чудовищно, это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор", — заявил лидер ЛДПР в эфире YouTube-канала СоловьёвLive.

Вместе с тем политик выразил недоумение в связи с тем фактом, что именно Вагабзаде выступил с оскорблениями, предположив, что "это накопленная ненависть за все годы советской власти".

"Он неудачник, а виноваты у них русские", — развёл руками Жириновский.