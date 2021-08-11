Мосгорсуд признал законным арест на 10 суток стендапера Идрака Мирзализаде

Московский городской суд признал законным арест на десять суток комика Идрака Мирзализаде. Таганский суд обвинил стендапера в совершении административного правонарушения по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".

"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, постановление Таганского суда Москвы — без изменения", — сообщила пресс-служба суда.

Стендап-комик не согласен с обвинением, но всё же извинился перед теми, кого обидел словами из выступления.