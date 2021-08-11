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Мосгорсуд признал законным арест на 10 суток стендапера Идрака Мирзализаде

Комик не согласен с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из выступления.

11 августа, 11:20
<p>Фото © Пресс-служба Московского городского суда</p>

Фото © Пресс-служба Московского городского суда

Московский городской суд признал законным арест на десять суток комика Идрака Мирзализаде. Таганский суд обвинил стендапера в совершении административного правонарушения по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".

"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, постановление Таганского суда Москвы — без изменения", — сообщила пресс-служба суда.

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Стендап-комик не согласен с обвинением, но всё же извинился перед теми, кого обидел словами из выступления.

Напомним, полицейские задержали Идрака Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал и вручили ему повестку в прокуратуру, после чего на комика было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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