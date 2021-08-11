Мосгорсуд признал законным арест на 10 суток стендапера Идрака Мирзализаде
Комик не согласен с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из выступления.
Фото © Пресс-служба Московского городского суда
Московский городской суд признал законным арест на десять суток комика Идрака Мирзализаде. Таганский суд обвинил стендапера в совершении административного правонарушения по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".
"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, постановление Таганского суда Москвы — без изменения", — сообщила пресс-служба суда.
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Стендап-комик не согласен с обвинением, но всё же извинился перед теми, кого обидел словами из выступления.
Напомним, полицейские задержали Идрака Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал и вручили ему повестку в прокуратуру, после чего на комика было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток.
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