Лайф публикует видео из квартиры семьи, где дедушка пытался выдать внука за подкидыша. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры из квартиры гражданина Киргизии Куралбека К., который принёс в отделение московской полиции своего же новорождённого внука, заявив, что ребёнка подкинули.

На видео присутствует не только дедушка нежеланного малыша, но и бабушка, и его 20-летняя мать, которая отвечает на вопросы сотрудников правоохранительных органов тихим голосом, опустив голову.