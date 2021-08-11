Лайф публикует видео из квартиры семьи, где дедушка пытался выдать внука за подкидыша
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Дело на горе-родственника и его семью пока не возбуждали.
Лайф публикует видео из квартиры семьи, где дедушка пытался выдать внука за подкидыша. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры из квартиры гражданина Киргизии Куралбека К., который принёс в отделение московской полиции своего же новорождённого внука, заявив, что ребёнка подкинули.
На видео присутствует не только дедушка нежеланного малыша, но и бабушка, и его 20-летняя мать, которая отвечает на вопросы сотрудников правоохранительных органов тихим голосом, опустив голову.
Ранее Лайф подробно рассказал историю дедушки, который хотел уберечь свою дочь от позора, потому принёс свёрток с младенцем в отдел полиции и заявил, что нашёл его на остановке. Однако версия мужчины рассыпалась благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Комментариев: 0