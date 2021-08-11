Абрамченко поручила оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском

Руководство Росприроднадзора должно взять на личный контроль работы по ликвидации ЧП и восстановлению водной среды.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила оценить реальный масштаб ЧП под Новороссийском, где произошёл разлив нефтепродуктов при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщили в пресс-службе Абрамченко.

Так, Росприроднадзор должен оценить масштаб разлива и проверить информацию РАН о занижении объёмов топлива. Руководство ведомства должно взять на личный контроль работы по ликвидации ЧП и восстановление водной среды на месте происшествия.

Море на месте происшествия. Фото © LIFE