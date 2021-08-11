Абрамченко поручила оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском
Море на месте происшествия. Фото © LIFE
Руководство Росприроднадзора должно взять на личный контроль работы по ликвидации ЧП и восстановлению водной среды.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила оценить реальный масштаб ЧП под Новороссийском, где произошёл разлив нефтепродуктов при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщили в пресс-службе Абрамченко.
Так, Росприроднадзор должен оценить масштаб разлива и проверить информацию РАН о занижении объёмов топлива. Руководство ведомства должно взять на личный контроль работы по ликвидации ЧП и восстановление водной среды на месте происшествия.
Море на месте происшествия. Фото © LIFE
Напомним, 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти. Изначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила 200 кв. метров, однако позже выяснилось, что она оказалась в 400 раз больше — 80 кв. километров. Институт океанологии РАН показал место ЧП со спутника.