Байден заблудился на входе в Белый дом и снова стал объектом насмешек

Видео © Twitter / The Hill

Президент Соединённых Штатов Джо Байден вновь попал в курьёзную ситуацию. На этот раз американский лидер не смог с первого раза найти правильную дорожку ко входу в Белый дом.

На кадрах, опубликованных изданием The Hill в "Твиттере", видно, как Байден идёт по направлению к зданию и сотрудник службы охраны указывает ему на белую мощёную дорожку, которая ведёт прямо ко входу. Однако президент США данное указание проигнорировал и направился за телохранителем прямо по газону.

Очередной забавный случай не ускользнул от критиков из Республиканской партии. Они снова предположили в Сети, что у 78-летнего президента США — старческая деменция. Хотя нашлись и защитники Байдена, которые предположили, что спецагент мог подать ему особый сигнал, чтобы глава государства выбрал обходной путь для прохода в Белый дом.

"Они должны указывать, чтобы показать ему, куда идти, точно так же, как они должны записывать то, что он должен сказать", — написал один из комментаторов под видео.

"Можем ли мы в следующий раз получить президента помоложе?" — горько сыронизировал другой.