Соловьёв ответил актёру Панину на призыв плюнуть ему в лицо за деньги

Телеведущий Владимир Соловьёв ответил актёру Алексею Панину, который ранее пообещал 500 евро (примерно 43 тысячи рублей) тому, кто плюнет в лицо журналисту. Ролик опубликован на ютуб-канале "Соловьёв LIVE".

Ведущий назвал Панина "очень хорошим артистом", но оговорился, что этот артист давно умер и "возродился как извращенец". После этого Соловьёв показал отрывок из интервью актёра украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где Панин объясняется за скандальные видеоролики интимного характера с его участием, которые когда-то попали в Сеть.

"Я могу тихо и спокойно обратиться [к адвокату] и создать большую неприятность... Большую неприятность для гражданина Панина, которая может привести к тому, что для него будет закрыта Европа навсегда. Но он не очень понимает, что за этот призыв может получить тюремный срок", — пригрозил Соловьёв артисту.

Кроме того, журналист возмутился публикацией в телеграм-канале Ксении Собчак, где она предложила своим подписчикам заработать на предложении Панина. Соловьёв напомнил об административной ответственности за подобные действия тем, кто всё же решится плюнуть ему в лицо.