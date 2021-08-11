В Кузбассе проходит чемпионат мира по парашютному спорту. Видео © LIFE

В Кемеровской области стартовал чемпионат мира по парашютному спорту, соревнование проходит одновременно на двух площадках — это аэродром Танай и аэродром Кемерово-Северный. Первые тренировочные прыжки состоялись 8 и 9 августа.

На мондиаль-2020 приехали 550 спортсменов из 22 стран мира, в том числе и участники из Южной и Северной Америки, Европы, Азии и Африки. Соревнования были запланированы на 2020 год, но из-за пандемии их пришлось перенести.

"Самое замечательное, что этот чемпионат впервые с таким европейским размахом проходит в России, даже в центре страны — в Сибири. Всем иностранцам сразу понятно, что такое "Heart of Russia", сердце России," — рассказал один из участников российской сборной Кирилл Дюпанов.

Он добавил, что на тренировочных прыжках уже было понятно, что победа просто так не даётся и никому не дастся. Из-за ковидных ограничений спортсмены потеряли целый год, не имея возможности состязаться друг с другом на международных соревнованиях. Однако люди времени даром не теряли и подтянули свои результаты.

"В общем, тренировки показали, что борьба будет жаркой!" — добавил Дюпанов.

Спортсмены посоревнуются в семи направлениях парашютного спорта. Среди них классическая дисциплина, где учитывается точность приземления в заданную точку, а также скоростное падение. Старший тренер команды по скоростному падению Дмитрий Гмызин рассказал, что на этой дисциплине парашютист выпрыгивает с высоты около четырёх километров, затем в течение 2,3 километра разгоняется и в этот момент пытается достичь максимальной скорости.