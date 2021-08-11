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"Борьба будет жаркой!": В Кузбассе стартовал чемпионат мира по парашютному спорту

Участники состязаний посоревнуются в семи направлениях, среди которых классическая дисциплина, где учитывается точность приземления, а также скоростное падение.

11 августа, 12:40

В Кузбассе проходит чемпионат мира по парашютному спорту. Видео © LIFE

В Кемеровской области стартовал чемпионат мира по парашютному спорту, соревнование проходит одновременно на двух площадках — это аэродром Танай и аэродром Кемерово-Северный. Первые тренировочные прыжки состоялись 8 и 9 августа.

На мондиаль-2020 приехали 550 спортсменов из 22 стран мира, в том числе и участники из Южной и Северной Америки, Европы, Азии и Африки. Соревнования были запланированы на 2020 год, но из-за пандемии их пришлось перенести.

"Самое замечательное, что этот чемпионат впервые с таким европейским размахом проходит в России, даже в центре страны — в Сибири. Всем иностранцам сразу понятно, что такое "Heart of Russia", сердце России," рассказал один из участников российской сборной Кирилл Дюпанов.

Он добавил, что на тренировочных прыжках уже было понятно, что победа просто так не даётся и никому не дастся. Из-за ковидных ограничений спортсмены потеряли целый год, не имея возможности состязаться друг с другом на международных соревнованиях. Однако люди времени даром не теряли и подтянули свои результаты.

"В общем, тренировки показали, что борьба будет жаркой!" добавил Дюпанов.

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Спортсмены посоревнуются в семи направлениях парашютного спорта. Среди них классическая дисциплина, где учитывается точность приземления в заданную точку, а также скоростное падение. Старший тренер команды по скоростному падению Дмитрий Гмызин рассказал, что на этой дисциплине парашютист выпрыгивает с высоты около четырёх километров, затем в течение 2,3 километра разгоняется и в этот момент пытается достичь максимальной скорости.

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Ранее Лайф рассказывал про парашютиста-Гринписовца, который приземлился прямо на поле перед матчем на Евро-2020. На куполе у его парашюта был слоган и подпись: "Откажитесь от нефти. Гринпис".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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