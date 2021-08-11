В ВОЗ рассчитывают одобрить "Спутник V" к середине сентября

"По "Спутнику" мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX... По срокам мы пока не знаем, когда будет завершён процесс, но мы рассчитываем, что это произойдёт в середине сентября", — цитирует её ТАСС.