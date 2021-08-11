В ВОЗ рассчитывают одобрить "Спутник V" к середине сентября
В настоящее время организация занимается юридическими процедурами.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" к середине сентября. Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
"По "Спутнику" мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX... По срокам мы пока не знаем, когда будет завершён процесс, но мы рассчитываем, что это произойдёт в середине сентября", — цитирует её ТАСС.
Напомним, ровно год назад Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Ранее в РФПИ заявляли, что ВОЗ может разрешить применение "Спутника V" осенью.
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