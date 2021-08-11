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В офисе Зеленского оценили предложение разместить на Украине силы ПВО США

Там посоветовали не спешить воспринимать эти слова всерьёз, а рассматривать их как гипотетическую возможность.

11 августа, 15:06
<p>Фото © ТАСС / Zuma </p>

Фото © ТАСС / Zuma

Призывы украинского вице-премьера Алексея Резникова расположить на территории страны американские средства ПВО не являются официальной позицией Киева. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь лидера Незалежной Сергей Никифоров.

"Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность укрепления безопасности на Украине. Это не то что Украина всерьёз рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению военных баз", — сказал он.

В МИД РФ посчитали просьбу Украины о размещении сил ПВО США несерьёзной

В МИД РФ посчитали просьбу Украины о размещении сил ПВО США несерьёзной

Напомним, предложение расположить на территории Украины американские подразделения ПВО прозвучало из уст Алексея Резникова накануне. По его мнению, Россия намерена разместить в Крыму ядерное оружие, но средства противовоздушной обороны США помогут сдержать потенциальную опасность. На призывы Резникова отреагировала представитель российского МИД Мария Захарова, назвав это доказательством провокационной политики Киева в отношении Москвы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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