В офисе Зеленского оценили предложение разместить на Украине силы ПВО США

"Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность укрепления безопасности на Украине. Это не то что Украина всерьёз рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению военных баз", — сказал он.