Захарова отреагировала на призыв Киева разместить ПВО США на Украине

"Это, мне кажется, является доказательством провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России. Это является доказательством намерений США в отношении выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор", — отметила дипломат в эфире Первого канала.