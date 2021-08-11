Захарова отреагировала на призыв Киева разместить ПВО США на Украине
Накануне о такой инициативе заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала призыв Украины разместить ПВО США на территории страны доказательством провокационной политики Киева в отношении Москвы.
"Это, мне кажется, является доказательством провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России. Это является доказательством намерений США в отношении выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор", — отметила дипломат в эфире Первого канала.
Напомним, накануне украинский вице-премьер Алексей Резников предложил разместить американские подразделения ПВО на территории Незалежной. Данная просьба, по его словам, была связана с тем, что Россия якобы планирует расположить в Крыму ядерные силы.
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