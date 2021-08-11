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Захарова отреагировала на призыв Киева разместить ПВО США на Украине

Накануне о такой инициативе заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.

11 августа, 10:31

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала призыв Украины разместить ПВО США на территории страны доказательством провокационной политики Киева в отношении Москвы.

"Это, мне кажется, является доказательством провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России. Это является доказательством намерений США в отношении выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор", — отметила дипломат в эфире Первого канала.

В МИД РФ посчитали просьбу Украины о размещении сил ПВО США несерьёзной

В МИД РФ посчитали просьбу Украины о размещении сил ПВО США несерьёзной

Напомним, накануне украинский вице-премьер Алексей Резников предложил разместить американские подразделения ПВО на территории Незалежной. Данная просьба, по его словам, была связана с тем, что Россия якобы планирует расположить в Крыму ядерные силы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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