Польша усилит охрану границы с Белоруссией из-за увеличения числа мигрантов

В Польше принято решение об усилении охраны границы страны с Белоруссией, так как в последнее время число нелегальных мигрантов увеличилось в несколько раз. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь правительства Пётр Мюллер.

Он сообщил, что за 2020 год было зафиксировано 122 случая незаконного пересечения границы, в то время как с начала этого года на белорусском участке уже задержан 871 нелегальный мигрант. Он добавил, что пока ему не известно, планирует ли правительство построить вдоль границы забор, как это делает Литва.

"Если речь идёт о границе с Белоруссией, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идёт о переходах границы, которых ранее не наблюдалось", — сказал пресс-секретарь Правительства Польши.