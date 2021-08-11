Артист ансамбля Бабкиной задержан прямо в театре из-за спрятанного в лесу оружия
Полицейские пришли к 38-летнему подозреваемому во время репетиции музыкального коллектива и проводили в отдел.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Артист ансамбля Надежды Бабкиной задержан по подозрению в незаконном обороте оружия из-за обнаруженного в лесу недалеко от Новосходненского шоссе пистолета Макарова. Номер у оружия был подтёрт, однако это не помешало стражам порядка выйти на его предполагаемого владельца.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий в Московском государственном академическом театре "Русская песня", расположенном на Олимпийском проспекте, был задержан 38-летний подозреваемый", — сообщает kp.ru со ссылкой на свой источник.
Шакин не стал сопротивляться полиции и согласился проехать с оперативниками в отдел добровольно. Сейчас артисту балета вменяется 222-я статья Уголовного кодекса. Это статья о незаконном хранении, передаче или перевозке оружия, максимальный срок по которой составляет пять лет лишения свободы. Ведётся проверка, а пока что подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее Лайф рассказывал о масштабной спецоперации ФСБ против нелегальных торговцев оружием. Тогда оперативники изъяли три пулемёта, 45 автоматов, девять пистолетов-пулемётов, 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей, семь самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат, более 93 тыс. патронов различного калибра, свыше 30 кг взрывчатых веществ, а также 36 приспособлений для бесшумной стрельбы.
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