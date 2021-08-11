Артист ансамбля Бабкиной задержан прямо в театре из-за спрятанного в лесу оружия

Артист ансамбля Надежды Бабкиной задержан по подозрению в незаконном обороте оружия из-за обнаруженного в лесу недалеко от Новосходненского шоссе пистолета Макарова. Номер у оружия был подтёрт, однако это не помешало стражам порядка выйти на его предполагаемого владельца.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в Московском государственном академическом театре "Русская песня", расположенном на Олимпийском проспекте, был задержан 38-летний подозреваемый", — сообщает kp.ru со ссылкой на свой источник.

Шакин не стал сопротивляться полиции и согласился проехать с оперативниками в отдел добровольно. Сейчас артисту балета вменяется 222-я статья Уголовного кодекса. Это статья о незаконном хранении, передаче или перевозке оружия, максимальный срок по которой составляет пять лет лишения свободы. Ведётся проверка, а пока что подозреваемый находится под подпиской о невыезде.