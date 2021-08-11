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Автобус врезался в столб в Петербурге, семь человек пострадало

Авария могла произойти из-за того, что водитель уснул за рулём. При этом он был трезв.

11 августа, 14:55

Автобус врезался в столб в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

Пассажирский автобус врезался в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате пострадало семь пассажиров.

"Автобус ЛиАЗ совершил наезд на столб. Водитель находился в трезвом состоянии. По предварительным данным, в результате произошедшего семь человек госпитализированы с травмами средней степени тяжести", — говорится в сообщении полиции.

По данным ТАСС, авария могла произойти из-за того, что водитель уснул за рулём. При этом он прошёл предрейсовый медосмотр, который отклонений в состоянии не выявил. Режим труда и отдыха водителя соблюдался. Автобус тоже был в технически исправном состоянии.

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А накануне четверо детей пострадали в результате ДТП в Калужской области. Авария произошла вечером на трассе М3 возле Обнинска. По данным Лайфа, внедорожник Nissan X-Trail, поворачивая налево, не уступил минивэну Volkswagen, в результате чего и произошло столкновение. От удара обе машины отбросило в стоящий рядом Opel Zafira.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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