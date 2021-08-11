Стало известно, когда чемпион Олимпиады в Токио подпишет контракт с "Зенитом"
При этом, в составе сине-бело-голубых уже играет один победитель Игр в японской столице, который стал автором победного мяча.
Фото © ТАСС / ZUMA / Daniela Porcelli
Бразильский футболист Клаудиньо, который стал победителем Олимпийских игр в Токио, подпишет контракт с "Зенитом" в четверг, 12 августа. Об этом Sport24 рассказал агент Луис Фернандо Гарсия.
"Клаудиньо завтра подпишет контракт с "Зенитом", — заявил представитель игрока.
Ранее Лайф сообщал, что "Зенит" объявил о переходе олимпийского чемпиона бразильца Клаудиньо, который ранее выступал за "Ред Булл Брагантино".
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