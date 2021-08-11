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Стало известно, когда чемпион Олимпиады в Токио подпишет контракт с "Зенитом"

При этом, в составе сине-бело-голубых уже играет один победитель Игр в японской столице, который стал автором победного мяча.

11 августа, 14:43

Фото © ТАСС / ZUMA / Daniela Porcelli

Бразильский футболист Клаудиньо, который стал победителем Олимпийских игр в Токио, подпишет контракт с "Зенитом" в четверг, 12 августа. Об этом Sport24 рассказал агент Луис Фернандо Гарсия.

"Клаудиньо завтра подпишет контракт с "Зенитом", — заявил представитель игрока.

"Зенит" объявил о трансфере олимпийского чемпиона по футболу

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Ранее Лайф сообщал, что "Зенит" объявил о переходе олимпийского чемпиона бразильца Клаудиньо, который ранее выступал за "Ред Булл Брагантино".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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