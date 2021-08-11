Семак назвал "Локомотив" одним из главных конкурентов "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал столичный "Локомотив" одним из главных конкурентов для своей команды в преддверии очного противостояния в ближайшем туре РПЛ.

"Локомотив" очень хорошо идёт в чемпионате, это один из наших главных конкурентов. В последние годы мы играем с ними очень часто, и практически все матчи проходят в очень интересной и непростой борьбе. Нам предстоит выездная игра, поэтому готовимся к сложному выездному матчу", — заявил Семак в интервью клубной пресс-службе.

По мнению наставника сине-бело-голубых, после ухода из "Локомотива" Гжегожа Крыховяка у железнодорожников появилось больше вариативности, а после матча за Суперкубок, где "Зенит" победил со счётом 3:0, у обеих команд произошли в игре некоторые изменения.