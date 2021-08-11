"Нужно дружить друг с другом": На Украине заступились за прыгунью Магучих после фото с Ласицкене
Ранее депутат Верховной рады Незалежной назвал спортсменку биомусором.
Фото © ТАСС / AP Photo/David J. Phillip
Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов вступился за прыгунью в высоту Ярославу Магучих, которую затравили на родине из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене во время Олимпиады в Токио.
"Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике", — подчеркнул Лысов в беседе с порталом "Страна".
Ранее Лайф сообщал, что украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили на родине за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде. Спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.
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