Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов вступился за прыгунью в высоту Ярославу Магучих, которую затравили на родине из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене во время Олимпиады в Токио.

"Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике", — подчеркнул Лысов в беседе с порталом "Страна".