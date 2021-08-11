В Турции 81-летняя россиянка погибла под колёсами мотоцикла

81-летняя россиянка Галина Волкова погибла в ДТП в курортном городе Аланья. Об этом сообщает турецкая газета Akşam. Пожилую женщину, переходящую дорогу, сбил мотоциклист. За рулём байка находился 25-летний мужчина, он задержан. Генконсульство РФ в Анталье оказывает консульскую помощь родственникам погибшей.

Напомним, что 2 августа в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат попал в аварию автобус с российскими туристами. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли.



