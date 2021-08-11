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В Турции 81-летняя россиянка погибла под колёсами мотоцикла

Пожилая женщина пыталась перейти дорогу, когда её насмерть сбил 25-летний байкер. Его задержали.

11 августа, 14:43
<p>Фото © <a href="https://www.aksam.com.tr/guncel/motosiklet-kazasinda-rus-turist-hayatini-kaybetti/haber-1195292" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Akşam Gazetesi</a></p>

Фото © Akşam Gazetesi

81-летняя россиянка Галина Волкова погибла в ДТП в курортном городе Аланья. Об этом сообщает турецкая газета Akşam. Пожилую женщину, переходящую дорогу, сбил мотоциклист. За рулём байка находился 25-летний мужчина, он задержан. Генконсульство РФ в Анталье оказывает консульскую помощь родственникам погибшей.

"Обстоятельства этого трагического инцидента выясняются местными правоохранительными органами. Генконсульство находится на связи с родственниками погибшей", прокомментировали в дипведомстве.

Напомним, что 2 августа в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат попал в аварию автобус с российскими туристами. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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