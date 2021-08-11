НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эксперимент по онлайн-продаже вина запустят в России с 1 января

Речь идёт о тех напитках, которые сделаны из винограда, выращенного на территории РФ.

11 августа, 14:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ряде регионов России в рамках эксперимента начнут продажу вина в дистанционном формате с нового года. С таким предложением ранее выступило Министерство финансов РФ. Доставку в ведомстве предложили осуществлять через Почту России.

"Провести начиная с 1 января 2022 года эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, креплёного вина, игристого вина, полностью (на 100%) произведённых из винограда, выращенного на территории РФ", — говорится в тексте законопроекта, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Почта России запустит онлайн-продажу вина

Почта России запустит онлайн-продажу вина

Отмечается, что для начала эксперимент может быть запущен только в трёх регионах России — в Москве, Московской области и Мордовии. Однако количество территорий может быть расширено в дальнейшем. При этом, сколько такой эксперимент будет длиться, пока не уточняется.

Ранее один из крупнейших производителей водки сообщил о росте её себестоимости на фоне повышения цен на сырьё в конце прошлого года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Продавцы поверили в призраков, увидев, как коробка с вином упала на пол без видимых на то причин

7 июня, 15:16

В России предложили выпустить почтовую марку в честь вакцины "Спутник V"

11 июля, 12:34

Минсельхоз ожидает нового падения цен на "борщевой набор" к концу лета

сегодня в 15:42

Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы безопасности

сегодня в 15:49

"Я был чересчур идейным": Протасевич рассказал о своей роли в белорусских протестах

сегодня в 15:29

Новости партнеров

Layer 1