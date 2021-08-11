Эксперимент по онлайн-продаже вина запустят в России с 1 января

В ряде регионов России в рамках эксперимента начнут продажу вина в дистанционном формате с нового года. С таким предложением ранее выступило Министерство финансов РФ. Доставку в ведомстве предложили осуществлять через Почту России.

"Провести начиная с 1 января 2022 года эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, креплёного вина, игристого вина, полностью (на 100%) произведённых из винограда, выращенного на территории РФ", — говорится в тексте законопроекта, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Отмечается, что для начала эксперимент может быть запущен только в трёх регионах России — в Москве, Московской области и Мордовии. Однако количество территорий может быть расширено в дальнейшем. При этом, сколько такой эксперимент будет длиться, пока не уточняется.