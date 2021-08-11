В дельфинарии нашли масляные пятна после разлива нефти под Новороссийском
Там подчеркнули, что успели выставить специальные боновые ограждения, чтобы защитить животных.
Анапский дельфинарий сообщил об обнаружении масляных пятен. Видео © VK
Сотрудники анапского дельфинария при осмотре акватории обнаружили масляные пятна на поверхности воды. Об этом сообщается в официальной группе "ВКонтакте" развлекательного учреждения. Предположительно, находка связана с недавним разливом нефти неподалёку от Новороссийска.
"Несмотря на красивый радужный цвет, для животных и растений эта ситуация не такая уж и радужная. Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная плёнка", — рассказали в дельфинарии.
Там отметили, что животных успели защитить от загрязнения, выставив специальные боновые заграждения, которые впитывают нефть в себя.
Напомним, в начале августа под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных.
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