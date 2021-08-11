НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В дельфинарии нашли масляные пятна после разлива нефти под Новороссийском

Там подчеркнули, что успели выставить специальные боновые ограждения, чтобы защитить животных.

11 августа, 14:38

Анапский дельфинарий сообщил об обнаружении масляных пятен. Видео © VK

Сотрудники анапского дельфинария при осмотре акватории обнаружили масляные пятна на поверхности воды. Об этом сообщается в официальной группе "ВКонтакте" развлекательного учреждения. Предположительно, находка связана с недавним разливом нефти неподалёку от Новороссийска.

"Несмотря на красивый радужный цвет, для животных и растений эта ситуация не такая уж и радужная. Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная плёнка", — рассказали в дельфинарии.

Абрамченко поручила оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском

Абрамченко поручила оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском

Там отметили, что животных успели защитить от загрязнения, выставив специальные боновые заграждения, которые впитывают нефть в себя.

Напомним, в начале августа под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Возбуждено уголовное дело после разлива нефти под Новороссийском

сегодня в 14:10

Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз больше объявленного

сегодня в 07:58

"Солнца не видно": Челябинск заволокло смогом от лесных пожаров в Якутии

сегодня в 15:29

Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в бархатный сезон

сегодня в 15:56

Якутская шаманка отпугнула лесные пожары от своего логова, которое единственное уцелело в селе

сегодня в 15:56

Новости партнеров

Layer 1