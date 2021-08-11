Зеленский планирует обсудить с Меркель гарантии после запуска "Северного потока – 2"

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить "Северный поток – 2" с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во время её визита в Киев. Об этом в среду на брифинге сообщил пресс-секретарь лидера Незалежной Сергей Никифоров.

"Зеленский во время визита Меркель в Киев 22 августа будет говорить о том, как Германия будет конкретно гарантировать обязательства, которые она дала, если Россия попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением после запуска "СП-2", — отметил он.

Предполагается, что украинский лидер также затронет ситуацию в Донбассе и способы "реанимировать мирные переговоры".

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.