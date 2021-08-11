Возбуждено уголовное дело после разлива нефти под Новороссийском
Расследованием занимается межрегиональное следственное управление на транспорте.
Зона разлива нефти. Фото © LIFE
После разлива нефтепродуктов в районе Новороссийска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"В связи с широким общественным резонансом руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Павел Выменец инициировал передачу уголовного дела по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по ч.1 ст. 252 УК РФ ("Загрязнение морской среды"), для дальнейшего расследования следственными органами СК России", — говорится в сообщении.
Сейчас эксперты изучают пробы воды, назначена экологическая судебная экспертиза.
Напомним, 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти. Изначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила 200 кв. метров, однако позже выяснилось, что она оказалась в 400 раз больше — 80 кв. километров. Институт океанологии РАН показал место ЧП со спутника. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила оценить реальный масштаб ЧП под Новороссийском.
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