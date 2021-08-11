Возбуждено уголовное дело после разлива нефти под Новороссийском

После разлива нефтепродуктов в районе Новороссийска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"В связи с широким общественным резонансом руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Павел Выменец инициировал передачу уголовного дела по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по ч.1 ст. 252 УК РФ ("Загрязнение морской среды"), для дальнейшего расследования следственными органами СК России", — говорится в сообщении.

Сейчас эксперты изучают пробы воды, назначена экологическая судебная экспертиза.