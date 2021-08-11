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Протасевич рассказал о состоянии Сапеги, находящейся под домашним арестом

По его словам, россиянка была просто наёмным рабочим и не вкладывала в свою деятельность идеологическую подоплёку.

11 августа, 14:04
<p>Роман Протасевич. Фото © Соцсети</p>

Роман Протасевич. Фото © Соцсети

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал о состоянии гражданки РФ Софьи Сапеги, которая в данный момент находится под домашним арестом. По его словам, девушка привыкает к этим условиям, но ей очень тяжело.

"Она была просто обычной студенткой, она вообще никогда не касалась политики, не лезла в эти разборки. До того как со мной познакомилась, она вообще понятия не имела, как устроена политика, как какие-то вещи изнутри выглядят", — сказал Протасевич в интервью RT.

Он сообщил, что познакомился с девушкой, когда она работала в телеграм-канале "Чёрная книга Беларуси", который публиковала данные силовиков. По его словам, Софья была просто наёмным рабочим и не вкладывала в свою деятельность идеологическую подоплёку, так как всегда была далёким от этого мира человеком.

"У неё даже нет ни одного там фото с БЧБ (бело-красно-белый флаг. — Прим. Лайфа). Она никогда в митингах не участвовала, даже в Вильнюсе. Она ни разу не ходила на какие-то мероприятия — ничего... Для неё сразу вот так вот попасть в СИЗО КГБ — это, конечно, был шок", — поделился он.

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Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Их задержали и арестовали, но впоследствии перевели под домашний арест. Сейчас Сапега находится на съёмной квартире в Минске. Недавно она заявила, что спецслужбы Белоруссии не причастны к посадке самолёта. Также россиянка отметила, что пока не строит никаких планов на будущее, но "готова идти дальше".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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