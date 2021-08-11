Протасевич рассказал о состоянии Сапеги, находящейся под домашним арестом

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал о состоянии гражданки РФ Софьи Сапеги, которая в данный момент находится под домашним арестом. По его словам, девушка привыкает к этим условиям, но ей очень тяжело.

"Она была просто обычной студенткой, она вообще никогда не касалась политики, не лезла в эти разборки. До того как со мной познакомилась, она вообще понятия не имела, как устроена политика, как какие-то вещи изнутри выглядят", — сказал Протасевич в интервью RT.

Он сообщил, что познакомился с девушкой, когда она работала в телеграм-канале "Чёрная книга Беларуси", который публиковала данные силовиков. По его словам, Софья была просто наёмным рабочим и не вкладывала в свою деятельность идеологическую подоплёку, так как всегда была далёким от этого мира человеком.