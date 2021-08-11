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Роман Протасевич заявил, что не стоял у истоков NEXTA

Сам же активист присоединился к проекту только после того, как его коллегу арестовали на границе при попытке уехать из Белоруссии в Польшу.

11 августа, 13:56
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a></p>

Фото © Wikipedia

Журналист и главред признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал, как присоединился к проекту. В интервью с RT он заявил, что "не стоял у истоков NEXTA" и пришёл в команду только после задержания белорусского журналиста Владимира Чуденцова на границе при попытке уехать из Белоруссии в Польшу.

Протасевич отметил, что знал телеграм-канал NEXTA, когда тот ещё не был политическим. По его словам, проект зародился "просто с песенки".

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"Это был кавер на группу "Сплин", кажется. И как раз тогда эта вот группа школьников-подростков — она и называлась NEXTA. И оттуда всё это и пошло. Позже уже, соответственно, это переросло в серьёзный YouTube-проект, а потом и в Telegram-проект, как раз тогда, когда Telegram вот только-только обретал популярность, но уже, в принципе, о нём все знали", — рассказал журналист.

Протасевич запустил телеграм-канал "NEXTA Live" в 2019 году. По словам активиста, он стал подвергаться преследованиям после того, как оказал поддержку владельцу и главному редактору сайта by24.org Владимиру Чуденцову, которого задержали в ноябре 2019 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича "заказал" Запад. При этом белорусский лидер не рад, что блогер оказался в стране.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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