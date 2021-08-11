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Клинцевич заявил, что НАТО создаёт русофобские центры для разложения России изнутри

По словам общественного деятеля, в России много патриотов, которые будут готовы раскрыть всю "клевету" в адрес страны.

11 августа, 13:46
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

НАТО создал центры стратегической пропаганды против России в Польше и прибалтийских государствах для разложения страны изнутри, поскольку альянс не готов к открытому военному противостоянию. Об этом заявил бывший член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Сегодня они не в состоянии взять нас открытым военным противостоянием. Мы по своему состоянию вооружённых сил и так далее неспособны на захватнические войны. У нас небольшая армия, но очень мобильная и квалифицированная. Она обеспечивает полную безопасность. Страну будут разлагать через национальную политику, дезинформацию", — объяснил политик в беседе с ФАН.

По его мнению, Шойгу объявил о центрах стратегической пропаганды против России с одной целью: "когда проинформирован, ты вооружён". Теперь граждане РФ знают о попытках неких лиц вербовать людей внутри страны и за её пределами, поэтому противостоять этой угрозе будет легче. Клинцевич убеждён, что патриотов в РФ большинство, а российская журналистика — самая честная. По его мнению, когда будет очевидная клевета, она будет раскрыта.

Шойгу заявил, что Россия не должна позволять "вымывать" память о символах страны

Шойгу заявил, что Россия не должна позволять "вымывать" память о символах страны

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что основная опасность для любой страны — это внутренняя угроза, связанная с разложением общества. В том числе для России.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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