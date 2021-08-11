Член СПЧ: Отказы в регистрации кандидатов в Госдуму носят единичный характер

По словам Александра Брода, процент отказов никак не сказывается на конкурентности избирательной кампании и легитимности результатов выборов.

Число отказов в регистрации кандидатов на выборах в Госдуму оказалось минимальным. Об этом говорится в представленном в среду докладе ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ). Среди причин для отказа были упомянуты совершение несостоявшимся кандидатом тяжкого преступления, наличие счетов в зарубежных банках и иных активов за рубежом, иностранное гражданство, а также некачественная работа по сбору необходимых документов.

"Количество отказов в регистрации кандидатам является незначительным. Все случаи отказа основаны на невыполнении кандидатами требований закона. Подавляющее большинство отказов в регистрации связано с тем, что кандидаты "забывают" указать в заявлении информацию о своей судимости", — отмечается в тексте доклада.

По словам председателя ассоциации НОМ, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, отказы касаются небольшого числа кандидатов и никак не сказываются на конкурентности избирательной кампании и легитимности результатов выборов.

"Что касается отказов в регистрации кандидатов, списков кандидатов, то мы удостоверились, изучив их правовые основания, что эти отказы сделаны в соответствии с законодательством Российской Федерации. Они явились следствием непредоставления в положенные сроки в избирательные комиссии необходимых для регистрации документов либо были нарушения, выявленные в предоставленных документах, в том числе в подписях избирателей в поддержку кандидата", — резюмировал он.