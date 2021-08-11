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МакSим опубликовала первый снимок в Instagram после выхода из комы

Это оказалось не селфи, архивный снимок со сцены или в объятиях любимых дочерей.

11 августа, 13:21

Фото © Instagram.com / maksimartist

Певица Марина Максимова (Максим) впервые после затяжной болезни опубликовала фото у себя в инстаграме, сообщают "Дни.ру". Это оказалось не селфи, архивный снимок со сцены или в объятиях любимых дочерей. На фото изображён один из врачей больницы, где почти месяц боролись за жизнь поп-звезды.

Фото © Instagram.com / maksimartist

Фото © Instagram.com / maksimartist

В кадре медицинский работник облачён в специальный антиковидный костюм, разрисованный разноцветными маркерами. На нём написано: "МакSим здесь и сейчас", а рядом забавно изображена и сама певица в юбке и с фиолетовыми волосами.

"Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света, возятся с каждым как с родным", — с благодарностью написала знаменитая пациентка.

"Пока с трудом, но дышу": Певица МакSим опубликовала первый пост после затяжной болезни

"Пока с трудом, но дышу": Певица МакSим опубликовала первый пост после затяжной болезни

Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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