МакSим опубликовала первый снимок в Instagram после выхода из комы

Певица Марина Максимова (Максим) впервые после затяжной болезни опубликовала фото у себя в инстаграме, сообщают "Дни.ру". Это оказалось не селфи, архивный снимок со сцены или в объятиях любимых дочерей. На фото изображён один из врачей больницы, где почти месяц боролись за жизнь поп-звезды.

Фото © Instagram.com / maksimartist

В кадре медицинский работник облачён в специальный антиковидный костюм, разрисованный разноцветными маркерами. На нём написано: "МакSим здесь и сейчас", а рядом забавно изображена и сама певица в юбке и с фиолетовыми волосами.

"Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света, возятся с каждым как с родным", — с благодарностью написала знаменитая пациентка.