Путин направил главу МЧС в Якутию для управления группировкой по тушению пожаров

Президент России Владимир Путин дал поручение главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой сил МЧС, задействованной в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой на борьбе с пожарами", — говорится в сообщении.

Отметим, что МЧС России природными пожарами не занимается. Зона ответственности министерства — это только пожары в городах. Однако президент РФ решил бросить на борьбу со стихией лучшие силы. Так, Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку специалистов для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона — подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.