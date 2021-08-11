НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин направил главу МЧС в Якутию для управления группировкой по тушению пожаров

Ранее глава государства дал указание увеличить число спасателей, задействованных в борьбе со стихией в регионе.

11 августа, 13:20
<p>Фото © Сайт МЧС России по Республике Саха (Якутия)</p>

Фото © Сайт МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Президент России Владимир Путин дал поручение главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой сил МЧС, задействованной в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой на борьбе с пожарами", — говорится в сообщении.

Отметим, что МЧС России природными пожарами не занимается. Зона ответственности министерства — это только пожары в городах. Однако президент РФ решил бросить на борьбу со стихией лучшие силы. Так, Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку специалистов для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона — подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.

Самолёт Ил-76 со спасателями вылетел в Якутию для помощи в тушении лесных пожаров

Самолёт Ил-76 со спасателями вылетел в Якутию для помощи в тушении лесных пожаров

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Вирусологи объяснили очередной рекорд по смертности от ковида в России

сегодня в 12:52

Путин наградил орденами и медалями российских призёров Олимпиады в Токио

сегодня в 14:00
Life

СК возбудил уголовное дело после разлива нефти под Новороссийском

сегодня в 14:10

Политолог Данилин позитивно оценил ситуацию с допуском на выборы в России

сегодня в 14:11

Протасевич рассказал о состоянии Сапеги, находящейся под домашним арестом

сегодня в 14:04

Новости партнеров

Layer 1