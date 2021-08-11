Путин направил главу МЧС в Якутию для управления группировкой по тушению пожаров
Ранее глава государства дал указание увеличить число спасателей, задействованных в борьбе со стихией в регионе.
Фото © Сайт МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Президент России Владимир Путин дал поручение главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой сил МЧС, задействованной в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой на борьбе с пожарами", — говорится в сообщении.
Отметим, что МЧС России природными пожарами не занимается. Зона ответственности министерства — это только пожары в городах. Однако президент РФ решил бросить на борьбу со стихией лучшие силы. Так, Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку специалистов для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона — подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.
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