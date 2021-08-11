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Эксперт усомнился в снижении транспортного налога за безопасную езду

По его мнению, большинство водителей и так не нарушают правила, и бюджет только потеряет, если они будут платить ещё меньше за свои авто.

11 августа, 13:01

Фото © ТАСС / Георгий Шпикалов

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что предложение о снижении транспортного налога для водителей, которые не нарушают ПДД, едва ли осуществимо.

"Это не более чем пустой звук. Во-первых, государство от своих денег не откажется, деньги бюджету нужны, и водители должны исправно их платить. Второе, всё-таки нарушают не так много, большинство не нарушают. Представьте себе, что 99% водителей вдруг станут платить пониженный налог. Вы можете себе такое представить? Я тоже не могу", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

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В числе прочих помех Хайцеэр назвал отсутствие необходимой техники слежения на дорогах. По его словам, пока что камеры работают недостаточно хорошо и момент, когда искусственный интеллект сможет определять агрессивное вождение, ещё не наступил. Он напомнил, что за ситуацией на дорогах следят инспекторы ГИБДД.

Напомним, что ранее в Госдуме предложили ввести льготы на транспортный налог за безопасное вождение. Предполагается, что данный сбор будет на 50% меньше для тех, кто в течение налогового периода совершил не более трёх незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждое из которых не превысила 1,5 тысячи рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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