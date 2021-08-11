Эксперт усомнился в снижении транспортного налога за безопасную езду

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что предложение о снижении транспортного налога для водителей, которые не нарушают ПДД, едва ли осуществимо.

"Это не более чем пустой звук. Во-первых, государство от своих денег не откажется, деньги бюджету нужны, и водители должны исправно их платить. Второе, всё-таки нарушают не так много, большинство не нарушают. Представьте себе, что 99% водителей вдруг станут платить пониженный налог. Вы можете себе такое представить? Я тоже не могу", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

В числе прочих помех Хайцеэр назвал отсутствие необходимой техники слежения на дорогах. По его словам, пока что камеры работают недостаточно хорошо и момент, когда искусственный интеллект сможет определять агрессивное вождение, ещё не наступил. Он напомнил, что за ситуацией на дорогах следят инспекторы ГИБДД.