Белоруссия отозвала своё согласие на назначение посла США в Минске

МИД Белоруссии отозвал своё согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза. Кроме того, американской дипмиссии предложено сократить свою численность до пяти человек. Поводом стали новые санкции, недавно введённые президентом США Джо Байденом.

"Наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных её представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Фишер послом США в нашей стране", — проинформировал представитель белорусского МИДа.

Напомним, что США лишь недавно впервые за 12 лет направили своего посла в Белоруссию. С 2008 по 2020 год дипломатическую функцию в этой стране выполняли временные поверенные. 23 декабря 2020 года Государственный департамент США сообщил, что к присяге в качестве американского посла в Минске приведена Джули Фишер, которая за свою карьеру успела поработать в посольствах Соединённых Штатов Америки в Грузии, на Украине и в России.