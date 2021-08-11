Белоруссия отозвала своё согласие на назначение посла США в Минске
Поводом стали новые санкции, недавно введённые президентом США Джо Байденом.
Фото © Facеbook / МИД Республики Беларусь
МИД Белоруссии отозвал своё согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза. Кроме того, американской дипмиссии предложено сократить свою численность до пяти человек. Поводом стали новые санкции, недавно введённые президентом США Джо Байденом.
"Наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных её представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Фишер послом США в нашей стране", — проинформировал представитель белорусского МИДа.
Напомним, что США лишь недавно впервые за 12 лет направили своего посла в Белоруссию. С 2008 по 2020 год дипломатическую функцию в этой стране выполняли временные поверенные. 23 декабря 2020 года Государственный департамент США сообщил, что к присяге в качестве американского посла в Минске приведена Джули Фишер, которая за свою карьеру успела поработать в посольствах Соединённых Штатов Америки в Грузии, на Украине и в России.
Ранее Лайф сообщал, что в отношении Минска были введены американские санкции из-за "незаконной и репрессивной деятельности властей", фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года, а также из-за "нарушения и создания угрозы для международных гражданских авиаперевозок". По словам Байдена, режим Лукашенко представляет серьёзную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.
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