СК предъявил новое обвинение Навальному
В ведомстве отмечают, что деятельность возглавляемого им ФБК* была сопряжена "с побуждением граждан к совершению противоправных деяний".
Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Следствие предъявило новое обвинение Алексею Навальному — в создании организации, посягающей на личные права граждан. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — ФБК*. В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний", — говорится в сообщении СК.
По данным следствия, эти лица на своих личных страницах в соцсетях и на страницах ФБК распространяли призывы к участию в несогласованных митингах в январе, зная, что акции будут незаконными.
Напомним, что ещё в апреле Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх организаций, связанных с Алексеем Навальным. Позже Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК, а 9 июня — удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал организацию, признав её экстремистской. Решение официально вступило в законную силу 4 августа, а 6-го Минюст России внёс ФБК в реестр запрещённых организаций.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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