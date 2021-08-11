НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СК предъявил новое обвинение Навальному

В ведомстве отмечают, что деятельность возглавляемого им ФБК* была сопряжена "с побуждением граждан к совершению противоправных деяний".

11 августа, 12:56
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Следствие предъявило новое обвинение Алексею Навальному — в создании организации, посягающей на личные права граждан. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — ФБК*. В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний", — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, эти лица на своих личных страницах в соцсетях и на страницах ФБК распространяли призывы к участию в несогласованных митингах в январе, зная, что акции будут незаконными.

Минюст внёс ФБК и "Штабы Навального" в перечень запрещённых организаций

Минюст внёс ФБК и "Штабы Навального" в перечень запрещённых организаций

Напомним, что ещё в апреле Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх организаций, связанных с Алексеем Навальным. Позже Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК, а 9 июня — удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал организацию, признав её экстремистской. Решение официально вступило в законную силу 4 августа, а 6-го Минюст России внёс ФБК в реестр запрещённых организаций.

* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Минюст внёс ФБК и "Штабы Навального" в перечень запрещённых организаций

6 августа, 14:28

Лайф публикует видео из квартиры семьи, где дедушка пытался выдать внука за подкидыша

сегодня в 11:26

Гинцбург оценил показатели эффективности "Спутника V" против дельта-штамма

сегодня в 14:20

Дженнифер Энистон заподозрили в романе с актёром "Друзей", и фанаты мечтали об этом всю жизнь

сегодня в 14:26

Политолог Данилин позитивно оценил ситуацию с допуском на выборы в России

сегодня в 14:11

Новости партнеров

Layer 1