СК предъявил новое обвинение Навальному

Следствие предъявило новое обвинение Алексею Навальному — в создании организации, посягающей на личные права граждан. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — ФБК*. В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний", — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, эти лица на своих личных страницах в соцсетях и на страницах ФБК распространяли призывы к участию в несогласованных митингах в январе, зная, что акции будут незаконными.