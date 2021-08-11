В России предложили использовать СНИЛС и ИНН для идентификации заёмщиков
Сейчас поиск кредитной истории производится по действующему паспорту, причём указывать ранее выданные документы необязательно.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В правовом законодательстве обнаружена лазейка, благодаря которой мошенники и люди с плохой кредитной историей смогут брать займы. Чтобы закрыть эту возможность, Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает внести в число идентификаторов СНИЛС и ИНН.
В НСФР заметили, что сейчас поиск кредитной истории человека производится по действующему паспорту, причём указывать сведения о ранее выданных документах необязательно.
"Заёмщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и идти в банк за кредитом", — передаёт слова главы НСФР Андрея Емелина "Коммерсант".
Отмечается, что данные СНИЛС и ИНН не меняются на протяжении всей жизни, в отличие от паспорта. Поэтому использование данных документов для идентификации заёмщиков может закрыть правовую лазейку. Емелин сообщил, что письмо с предложением уже направлено в Центробанк и находится на рассмотрении.
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