В России предложили использовать СНИЛС и ИНН для идентификации заёмщиков

В правовом законодательстве обнаружена лазейка, благодаря которой мошенники и люди с плохой кредитной историей смогут брать займы. Чтобы закрыть эту возможность, Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает внести в число идентификаторов СНИЛС и ИНН.

В НСФР заметили, что сейчас поиск кредитной истории человека производится по действующему паспорту, причём указывать сведения о ранее выданных документах необязательно.

"Заёмщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и идти в банк за кредитом", — передаёт слова главы НСФР Андрея Емелина "Коммерсант".

Отмечается, что данные СНИЛС и ИНН не меняются на протяжении всей жизни, в отличие от паспорта. Поэтому использование данных документов для идентификации заёмщиков может закрыть правовую лазейку. Емелин сообщил, что письмо с предложением уже направлено в Центробанк и находится на рассмотрении.