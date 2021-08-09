Хитрые ставки: Банковские проценты пошли в рост, но не для всех Инфляция разгоняет не только цены в магазинах, но и банковские ставки. Почему на них почти невозможно хорошо заработать, разбирался Лайф. 8 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Телевидение и Интернет заполнены рекламой "повышенных" ставок по депозитам. Очевидно, что банки вынуждены это делать, учитывая ускоряющуюся инфляцию и реакцию на это Центробанка, который вдруг резко повысил стоимость фондирования кредитных организаций до 6,5% годовых. Этим он немало озадачил банкиров, которые за последние два года привыкли зарабатывать, выплачивая по депозитам суммы, почти не перекрывающие роста цен, но при этом выдавая гораздо более дорогие кредиты. Так что не удивительно, что только за первое полугодие этого года банки удвоили свою прибыль, заработав рекордные 1,2 триллиона рублей. Впрочем, и сейчас, обещая в рекламе относительно высокие ставки по вкладам, они придумали, как не платить обещанную доходность, но при этом увеличить прибыль на кредитовании.

Вклады в неизвестность

Обычное дело, когда средняя доходность по депозитным продуктам примерно на 1% ниже ключевой ставки, объявленной ЦБ РФ, но в инфопространстве уже мелькает реклама банковских вкладов под 8% годовых. Очевидно, что банкиры вряд ли будут что-либо предлагать себе в убыток. Ведь если внимательно прочитать договор, то окажется, что не так всё просто. Например, один банк обещает выплачивать высокую ставку, но ограничивает общий доход по вкладу 14 тысячами рублей. Другой тоже ограничивает, но не общий доход, а максимальную сумму, которую можно положить на вклад "с повышенным процентом", третий заключает договор только на длинный срок (не менее трёх – пяти лет), при этом не будет капитализировать проценты (а значит, итоговый реальный доход станет ниже). И так далее. Получается, что заявляемые банками повышенные ставки по депозитам будут начисляться только при выполнении определённых условий, которые многим вкладчикам просто не подойдут.

— Я считаю, что пока банковские депозиты ещё в полной мере не подстроились под экономические реалии, — поясняет начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев. — На это указывает и то, что большинство заявленных предложений с высокими ставками очевидно не рассчитано на массового вкладчика, а носит некий рекламный характер, а также тот факт, что крупнейшие российские банки не торопятся взвинчивать проценты по своим депозитам, ведь для их выплат надо потенциально иметь соответствующий доход. Но если инфляция будет расти, а доходы населения — падать, то это может привести к увеличению количества просроченных кредитных задолженностей, а кредиты, как известно, это основная статья доходов, позволяющая банкам и выплачивать проценты по депозитам, и собирать прибыль в свой карман.

Так что перед визитом в банковское отделение имеет смысл прочитать мелкий текст в рекламном объявлении или на сайте банка.

Взять взаймы стало дороже

В отличие от депозитов, банки предпочитают не выносить рост ставок по кредитам в заголовки своих рекламных объявлений, а повышают проценты на стадии одобрения заявки. Мол, для вас с учётом рисков на сегодня ставка столько-то, а вот если возьмёте заём и быстро, без просрочек по нему рассчитаетесь, то следующий может быть и на более льготных условиях.

Если на начало года банки заманивали кредитами под 5,5% годовых (по факту в большинстве случаев выдавали не меньше чем под 8% годовых), то на сегодня обещают рассмотреть заявку под 8% годовых, но при объявлении положительного решения называют условия в районе 11,7–11,9% годовых. А тем, кто задаёт вопрос "Кому же даёте под 8%?", банковские клерки заученно отвечают: зарплатным клиентам, которые берут сумму от миллиона, при условии оформления страхования.

Несколько иная картина в сегменте ипотечного кредитования. Хотя тут тоже уже произошло повышение ставок, но оно не такое значительное, как по обычным кредитам. Согласно данным портала "Единый ресурс застройщиков" (ЕРЗ.РФ), средние ставки по ипотеке с начала года выросли с 6,5 до 7% годовых, и произошло это сразу после перезапуска госпрограммы льготного кредитования. При этом даже на фоне роста ставок всего в полпроцента произошло серьезное падение спроса. В Ленинградской области на 25%, в Тюменской — на 30%, в Краснодарском крае — на 40%, а в Московской области — на целых 60%. Похожие данные зафиксированы и в исследовании института развития "Дом.РФ", но там отмечается, что на конец июля банки подняли ипотечные ставки в среднем всего на 0,1%, при этом количество заявок на данный вид кредитования сократилось почти в 10 раз.

— Я не думаю, что россияне "разлюбили" ипотеку, просто для многих она стала недоступной ещё до того, как ЦБ объявил о повышении своей ключевой ставки, — считает риелтор Галина Смирнова. — Ситуация с падением спроса на данный вид кредитования возникла прежде всего в связи с ростом цен на жильё и, конечно, с изменениями условий программы льготной ипотеки. Ведь теперь эта госпрограмма стала фактически недоступной для применения в больших городах.

С мнением Галины Смирновой согласен Глеб Задоя — ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн".

— Да, сейчас рост ипотечных ставок невелик, и это связано с тем, что пока выдаются кредиты, одобренные два-три месяца назад, — пояснил эксперт. — Но к сентябрю, я думаю, ипотечные ставки однозначно вырастут, так как скажется влияние повышения ключевой ставки и требования Центробанка ужесточить резервирование кредитов с низким первоначальным взносом. Конечно, это отразится на количестве ипотечных сделок. Наверно, на какое-то время их станет меньше, но рост цен на недвижимость это сразу не замедлит. По крайней мере, до тех пор, пока застройщики, которые и разогревают рынок жилья, не получат значительный отток клиентов из-за того, что граждане будут просто не в состоянии массово получать кредиты.

Авторы Максим Греков