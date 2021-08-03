Коммунальная ловушка: Когда выплаты по чужим долгам не избежать Иногда даже самому аккуратному собственнику приходится платить по коммунальным долгам своих соседей или бывших родственников. Что делать, если совладелец не вносит положенные платежи? 2 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Для многих россиян быть собственником жилья — значит быть уверенным в завтрашнем дне, но только не для тех, кто не владеет объектом недвижимости единолично. И часто случается, что совладельцами квартиры являются люди, уже давно проживающие в другом месте. Как правило, это бывшие супруги, братья или сёстры, взрослые дети, съехавшие от родителей. Нередко такая ситуация — это источник бытового конфликта, при котором не проживающие в квартире граждане не хотят платить коммунальные платежи "за того парня", а проживающие не желают оплачивать что-либо свыше того, что накрутили счётчики. Как это ни парадоксально, и те и другие правы. Однако разрешить спорную ситуацию быстро и с минимальными потерями времени и нервов способны немногие.

Петербуржцы Олег и Елена приобрели большую однокомнатную квартиру с помощью ипотечного кредита ещё до своего развода. Банк, когда предоставлял заёмные средства, настоял, чтобы недвижимость была оформлена в долевую собственность, что и было сделано. Но через год после того, как долг перед банком был погашен, случился развод. Олег и Елена расстались без скандала и квартиру официально не делили. Олег переехал в съёмное жильё, а Елена осталась в их формально совместной квартире. Так бывшие супруги и продолжали жить, пока в начале текущего года Олег не обнаружил в личном кабинете на сайте госуслуг информацию о взыскании с него задолженности в размере 320 тысяч рублей. Связавшись с судебными приставами, молодой человек узнал, что исполнительное производство открыто по иску управляющей компании, которая требовала погасить задолженность по жилищно-коммунальным услугам за несколько лет. Выяснилось, что Елена через пару месяцев после развода потеряла работу, а с тех подработок, что у неё периодически случались, не всегда удавалось заплатить за квартиру. Управляющая компания (УК), увидев, что ситуация с платежами очень длительное время не исправляется, а задолженность только растёт, решила взять своё через суд.

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Олег обратился в УК, сообщив, что он уже много лет не пользовался коммунальными услугами, плату за которые с него теперь взыскивают, но получил ответ, что так как он собственник, то, согласно законодательству, несёт солидарную ответственность, а значит, платить обязан. А Елена, в свою очередь, заявила, что гасить долг она не собирается, так как не согласна с пенями, которые насчитала УК. При этом на предложение Олега продать свою долю квартиры, которую она не может содержать, Елена ответила категорическим отказом, даже не обсуждая возможную цену сделки.

— Для Олега ситуация не из приятных, потому что, скорее всего, чужой долг придётся гасить ему, — считает заведующий Западной коллегии адвокатов Москвы Александр Инютин. — Согласно статье 153 Жилищного кодекса РФ, собственник обязан своевременно и полностью вносить плату за коммунальные и иные услуги вне зависимости от того, проживает ли он в своей недвижимости или нет. То есть, если между Олегом и Еленой не было заключено специальное соглашение о порядке уплаты причитающихся платежей и не были разделены лицевые счета в соответствии с размерами долей, платить будет тот, у кого приставы обнаружат средства, достаточные для погашения долга.

Олег, узнав о задолженности за коммунальные услуги, кроме выкупа доли как раз и предлагал Елене заключить соглашение, определяющее порядок внесения оплаты за услуги по содержанию их совместной недвижимости, а образовавшуюся задолженность разделить пополам. Но девушка ему отказала и в этом, а коммунальщики без согласия Елены делить счета не стали.

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— Управляющая компания не имеет права на раздел лицевых счетов без согласия всех собственников, — пояснил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Поэтому, скорее всего, с этим вопросом Олегу придётся обращаться в суд. Но стоит учесть: так как квартира однокомнатная, скорее всего, суд, разделив счета, не будет выделять две разные доли в натуре, и если нет технической возможности установить разные счётчики на воду и электричество, то молодой человек полностью от проблем не избавится. То есть, если появится новый долг перед коммунальщиками, Олегу надо будет доказывать, что он в период, за который образовалась задолженность, в данной квартире не проживал.

Получается, что даже судебное решение окончательного урегулирования ситуации для Олега не гарантирует. Некоторые знакомые и друзья советуют молодому человеку вовсе избавиться от своей доли в квартире и оставить головную боль новым собственникам, но он всё ещё надеется решить вопросы с бывшей женой переговорным путём.

— Если Олег по каким-то соображениям не желает продавать свою долю в этой однокомнатной квартире, то я рекомендую ему всё равно провести разделение лицевых счетов, а после этого подавать иск к бывшей супруге о взыскании уплаченных им сумм по долгам, которые он вынужден будет погасить, — советует адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Но и в этом случае молодому человеку придётся на регулярной основе оплачивать все так называемые непотребляемые ресурсы. К ним относятся капитальный ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома. А ещё уплачивать свою долю налога на имущество физических лиц.

С мнением адвокатов согласна и риелтор Галина Смирнова.

— Я бы тоже советовала Олегу избавиться от своей доли в этой проблемной квартире, — говорит она. — Сейчас, на растущем рынке недвижимости, это можно сделать с выгодой, а каковы будут цены на доли в недвижимости через два-три года, я предсказать не берусь. Очевидно, что, так как проблемы между Олегом и Еленой до конца не решены, владение этой квартирой ещё может доставить неприятности обоим бывшим супругам. Даже после разделения лицевых счетов любой может оказаться в ситуации, когда коммунальщики будут пытаться взыскать долг с обоих собственников, и оспаривать эти действия придётся через суд.

Авторы Максим Греков