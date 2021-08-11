Белоруссия предложила США до 1 сентября сократить число сотрудников в своём посольстве в Минске до пяти человек. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Министерства иностранных дел республики Анатолия Глаза.

"На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Белоруссии столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне", — отмечает пресс-секретарь.

Данное сообщение было распространено после встречи в МИД с временным поверенным в делах США в Белоруссии Рубеном Арутюняном.