"Чем им заниматься?": Белоруссия предложила США сократить число своих дипломатов в Минске
В МИД страны сообщили, что не видят смысла в присутствии столь значительного количества персонала американской дипмиссии.
Фото © Facebook / МИД Беларуси
Белоруссия предложила США до 1 сентября сократить число сотрудников в своём посольстве в Минске до пяти человек. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Министерства иностранных дел республики Анатолия Глаза.
"На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Белоруссии столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне", — отмечает пресс-секретарь.
Данное сообщение было распространено после встречи в МИД с временным поверенным в делах США в Белоруссии Рубеном Арутюняном.
Напомним, что США лишь недавно впервые за 12 лет направили своего посла в Белоруссию. С 2008 по 2020 год дипломатическую функцию в этой стране выполняли временные поверенные. 23 декабря 2020 года Госдеп США сообщил, что к присяге в качестве американского посла в Минске приведена Джули Фишер. После введения президентом США Джо Байденом санкций против Минска МИД Белоруссии отозвал своё согласие на назначение Джули Фишер.
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