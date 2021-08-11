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"Чем им заниматься?": Белоруссия предложила США сократить число своих дипломатов в Минске

В МИД страны сообщили, что не видят смысла в присутствии столь значительного количества персонала американской дипмиссии.

11 августа, 13:13
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/belarusmfa/photos/a.290879157918569/1556737894666016/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД Беларуси</a></p>

Фото © Facebook / МИД Беларуси

Белоруссия предложила США до 1 сентября сократить число сотрудников в своём посольстве в Минске до пяти человек. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Министерства иностранных дел республики Анатолия Глаза.

"На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Белоруссии столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне", — отмечает пресс-секретарь.

Данное сообщение было распространено после встречи в МИД с временным поверенным в делах США в Белоруссии Рубеном Арутюняном.

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Напомним, что США лишь недавно впервые за 12 лет направили своего посла в Белоруссию. С 2008 по 2020 год дипломатическую функцию в этой стране выполняли временные поверенные. 23 декабря 2020 года Госдеп США сообщил, что к присяге в качестве американского посла в Минске приведена Джули Фишер. После введения президентом США Джо Байденом санкций против Минска МИД Белоруссии отозвал своё согласие на назначение Джули Фишер.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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