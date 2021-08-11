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СМИ сообщили о первой жертве лесных пожаров в Якутии

В МЧС Лайфу подтвердили, что в лесу нашли тело человека, но пока причина его смерти не установлена.

11 августа, 13:26

Фото © Instagram / minecologia_yakutia

Якутские СМИ узнали о первой жертве масштабных лесных пожаров. По данным SakhaDay и 14News, рабочий сгорел заживо в огне в Чурапчинском районе.

"Погиб рабочий дорожного предприятия. Его нашли в 20 метрах от трактора. По предварительным данным, погибший является гражданином Армении", — отмечает собеседник SakhaDay.

В МЧС Лайфу подтвердили, что в лесу нашли тело человека, но пока причина его смерти не установлена.

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В Якутии не утихают масштабные лесные пожары. 7 августа из-за сильного ветра огонь добрался до села Бясь-Кюёль. К вечеру пожар удалось локализовать, огнеборцы спасли в общей сложности 225 домов, при этом сгорело более 30 строений. Затем огонь пришёл ещё к двум сёлам — Харыялах и Фрунзе — в Намском районе, там началась эвакуация населения. В регионе был введён режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населённые пункты.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку специалистов для тушения пожаров в Якутии, а также самому вылететь в республику.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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