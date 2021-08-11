Политолог Данилин позитивно оценил ситуацию с допуском на выборы в России

Большая часть отказов в регистрации кандидатов являлась инициативой самих партий, а остальные единичные случаи были связаны с выявленным нарушением законодательства.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал представленный в среду доклад ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) по числу отказов в регистрации кандидатов на выборах в Госдуму. По словам политолога, большая часть таких отказов была связана со снятием кандидата самой партией, а ЦИК в данном случае просто подтверждает это решение.

В целом Данилин достаточно позитивно оценил ситуацию с допуском на выборы в России. Он привёл в пример несколько кейсов, связанных со снятием кандидатов в связи с наличием у них иностранного гражданства, непогашенной судимости или некачественной работы по сбору необходимых документов. Все они полностью соответствуют выборному законодательству нашей страны.

"Если говорить об общемировой практике, то у нас достаточно самобытная система, которая чётко фиксирует условия отказа в регистрации", — указал он.