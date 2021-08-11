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Регион
Опубликовано 11 августа 2021, 17:11

Политолог Данилин позитивно оценил ситуацию с допуском на выборы в России

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Большая часть отказов в регистрации кандидатов являлась инициативой самих партий, а остальные единичные случаи были связаны с выявленным нарушением законодательства.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал представленный в среду доклад ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) по числу отказов в регистрации кандидатов на выборах в Госдуму. По словам политолога, большая часть таких отказов была связана со снятием кандидата самой партией, а ЦИК в данном случае просто подтверждает это решение.

В целом Данилин достаточно позитивно оценил ситуацию с допуском на выборы в России. Он привёл в пример несколько кейсов, связанных со снятием кандидатов в связи с наличием у них иностранного гражданства, непогашенной судимости или некачественной работы по сбору необходимых документов. Все они полностью соответствуют выборному законодательству нашей страны.

"Если говорить об общемировой практике, то у нас достаточно самобытная система, которая чётко фиксирует условия отказа в регистрации", — указал он.

Данилин добавил, что самих отказов у партий оказалось не так много. К примеру, у КПРФ всего один отказ — это известный кейс с Павлом Грудининым, у "Справедливой России — За правду" — 3, у ЛДПР — 7, у "Зелёной альтернативы" — 4.

Член СПЧ: Отказы в регистрации кандидатов в Госдуму носят единичный характер
Член СПЧ: Отказы в регистрации кандидатов в Госдуму носят единичный характер

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.


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Алексей Берковиц
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