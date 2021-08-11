ЕСПЧ подтвердил законность решений по "делу Грудинина"
Жалобы были поданы в инстанцию летом 2020 года, их рассмотрение на данный момент завершено.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что принятые российским судом решения по делу директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина являются законными. Об этом говорится в данных, опубликованных на сайте инстанции.
В ЕСПЧ были поданы две жалобы летом 2020 года — от Грудинина и от исполнительного директора совхоза имени Ленина Александра Фёдорова, их рассмотрение завершено. В обращениях они просили признать незаконным решение Видновского городского суда от 2019 года, по которому 41,91% акций данного предприятия выбыли из владения Грудинина. ЕСПЧ признал жалобы неприемлемыми и подтвердил законность решений судов.
Напомним, 24 июля ЦИК исключила Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму, так как предприниматель, по данным комиссии, не выполнил требований закона, согласно которому к моменту подачи документов кандидат обязан закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Тогда КПРФ подала апелляцию в Верховный суд на решение Центризбиркома.
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