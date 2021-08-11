ЕСПЧ подтвердил законность решений по "делу Грудинина"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что принятые российским судом решения по делу директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина являются законными. Об этом говорится в данных, опубликованных на сайте инстанции.

В ЕСПЧ были поданы две жалобы летом 2020 года — от Грудинина и от исполнительного директора совхоза имени Ленина Александра Фёдорова, их рассмотрение завершено. В обращениях они просили признать незаконным решение Видновского городского суда от 2019 года, по которому 41,91% акций данного предприятия выбыли из владения Грудинина. ЕСПЧ признал жалобы неприемлемыми и подтвердил законность решений судов.