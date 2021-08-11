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Лицом на асфальт: В Екатеринбурге спецназ жёстко задержал участников криминальной сходки

Спецоперация проводилась силовиками в одном из кафе на улице Юмашева, чем они подогрели любопытство и встревожили местных жителей.

11 августа, 14:34

Спецоперация силовиков напугала жителей одного из районов Екатеринбурга. Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Сотрудники отдела ГУ МВД РФ по борьбе с организованной преступностью при поддержке спецназа Росгвардии СОБР провели в Екатеринбурге спецоперацию, в ходе которой задержали группу людей. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, это четверо мужчин, которые подозреваются в участии в рейдерских захватах.

Спецоперация проводилась силовиками в одном из кафе на улице Юмашева, чем они подогрели любопытство и встревожили жителей близлежащих домов и прохожих. Те стали делиться своими догадками в Сети.

"Наличие большого количества сотрудников правоохранительных органов в микрорайоне, о котором идёт речь, объясняется тем, что полицейские из подразделения по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из подразделения СОБР региональной Росгвардии провели спецоперацию по пресечению "стрелки". В результате сыщики задержали группу граждан, в настоящее время устанавливаются личности и цели сбора", — рассказал Лайфу руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

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А ранее Лайф рассказывал, как в Киеве силовики провели спецоперацию из-за мужчины, который с гранатой ворвался в здание кабмина. Мужчина зашёл в здание Правительства Украины и начал угрожать взорвать гранату. Как выяснилось, он является военным ветераном. Он кричал, что является бывшим сапёром, и грозил, что живым из здания кабмина не уйдёт.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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