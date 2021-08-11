Спецоперация силовиков напугала жителей одного из районов Екатеринбурга. Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Сотрудники отдела ГУ МВД РФ по борьбе с организованной преступностью при поддержке спецназа Росгвардии СОБР провели в Екатеринбурге спецоперацию, в ходе которой задержали группу людей. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, это четверо мужчин, которые подозреваются в участии в рейдерских захватах.

Спецоперация проводилась силовиками в одном из кафе на улице Юмашева, чем они подогрели любопытство и встревожили жителей близлежащих домов и прохожих. Те стали делиться своими догадками в Сети.