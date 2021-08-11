Глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич умер после похода на перевал
Он был госпитализирован с коронавирусом. Несколько дней назад его подключили к аппарату ИВЛ.
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Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич скончался в Екатеринбурге на 75-м году жизни. Об этом РИА "Новости" сообщила журналист Наталья Варсегова.
По её словам, 1 августа глава фонда поехал на перевал Дятлова, однако там он почувствовал себя нехорошо, и ему пришлось вернуться. Варсегова заявила, что причиной смерти Кунцевича стал коронавирус. С ней согласился и родственник исследователя Александр Митрохин.
"Мне сообщила его жена Ольга, сестра моей жены. Это очень тяжёлая утрата для всей большой семьи: жены, детей, внуков, племянников. Я знаком с ним с 1977 года, со студенчества. Ходил с ним в походы, работал в стройотряде, где он был командиром. Практически он научил меня всему", — признался Митрохин.
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Митрохин добавил, что при поступлении в больницу Кунцевичу сделали КТ и зафиксировали 40% поражения лёгких. Сначала он лежал в общей палате, потом состояние пациента ухудшилось, и врачам пришлось перевести его в реанимацию. Несколько дней назад он был подключён к аппарату ИВЛ. Родные и друзья надеялись на выздоровление Кунцевича и предлагали сдать кровь.
Свои соболезнования семье выразил журналист Андрей Гусельников и рассказал, что также был участником экспедиции на перевал Дятлова 1 августа. О том, что Кунцевич находится в больнице с коронавирусом, журналист узнал только 10 августа.
"Юрий Константинович прошёл с нами шесть километров до первого привала и сразу понял, что не сможет идти. У него разболелось колено, оно буквально трещало", — рассказал он.
Ранее Лайф сообщал о странных уликах с места гибели группы Дятлова, о происхождении которых Юрий Кунцевич рассказал на выставке в Екатеринбурге в июле этого года. В качестве экспонатов были представлены артефакты, указывающие на инсценировку на месте трагедии.
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