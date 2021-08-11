РПЛ перенесла матчи шестого тура по просьбе Карпина
По мнению наставника, это поможет национальной команде лучше подготовиться к предстоящим играм.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Российская премьер-лига перенесла матчи шестого тура чемпионата страны по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
"По просьбе РФС и с учётом интересов национальной сборной России лига согласилась перенести матчи 6-го тура "Тинькофф РПЛ" с выходных 28–29 августа на период 25–28 августа. Решение было принято большинством голосов клубов РПЛ", — говорится в сообщении.
При этом окончательное расписание будет составлено с учётом того, как "Рубин" и "Сочи" выступят в Лиге конференций. Если оба клуба выйдут в раунд плей-офф, то их матчи будут проведены 1 декабря.
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